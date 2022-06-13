2022/06/13 | 13:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eXs7wn8-BTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونظيره الاردني عبد الكريم الدغمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونظيره الاردني عبد الكريم الدغمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).