النزاهة تؤكد تصاعد وتيرة إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة

2022/06/13 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تقريرها بشأن تقصيها مشاريع المستشفيات المتلكئة، فيما اشارت إلى أن نسب الإنجاز بلغت أكثر من 70%.

وقال مدير عام دائرة الوقاية بالهيئة علي قاسم محمود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية، مهمته تقديم تقرير عن واقع العمالة في المؤسسات والوزارات وخصوصاً الخدمية منها".

وأضاف، أن "هناك الكثير من التقارير للأداء الوظيفي في دائرة الوقاية، لبيان الملاحظات والمشاكل والمعوقات والمعالجات، وأرسلتها إلى الجهات ذات الاختصاص ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء لغرض إحالتها إلى المؤسسات المعنية لتلافي الملاحظات وإيجاد المعالجات الضرورية لها".

وأشار إلى أن "فرق دائرة الوقاية ولجانها عملت على إعداد تقرير عن مشاريع المستشفيات المتلكئة ونسب الانجاز، وقدمت الكثير من التقارير بشأن ذلك"، مؤكداً أن "نتائج التقرير الأخير جيدة، وهنالك استجابة من المؤسسات ذات العلاقة، التي وصلت نسب إنجازها إلى أكثر من 70‎%‎".

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