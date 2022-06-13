في ان مفهوم الترييف : مفهوماً عنصرياً / الجزء الثاني - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/06/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في ان مفهوم الترييف مفهوماً عنصرياًالجزء الثاني 1 -يحمل مفهوم : الترييف الكثير من الضغينة الطبقية ، وينطوي على نظرة دونية لفقراء الفلاحين الذين اضطرهم ظلم الاقطاع ، واضطرتهم التنمية المشوهة في العراق ، الى هجر الريف والذهاب الى المدن فرادى وزرافات .



فحركة الهجرة في العراق نتاج ظروف عراقية خالصة ، وليست نتاج حركة تآمرية لتشويه المدينة العراقية ( التي لم تولد لحد الآن ) وإيقاف تطورها ال ......





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