التسوية لمواصلة مخطط تصفية الثورة - تاج السر عثمان

2022/06/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان بقلم : تاج السر عثمان١-;- أشرنا سابقا الي التسوية الجارية بجلوس قوى الحرية (المجلس المركزي) مع اللجنة الأمنية برعاية أمريكية سعودية..



تهدف لتصفية الثورة وقطع الطريق أمام إنجاز مهام الفترة الانتقالية ..وتكرار التجربة الفاشلة التي انتهت بانقلاب ٢-;-٥-;- أكتوبر ومانتج عنه من قمع وحشي للثوار وتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والامنية والتفريط في السيادة الوطنية..



جاءت ثورة د ......





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