2022/06/13 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن قانون الامن الغذائي سيوفر خزينا استراتيجيا من الحبوب يكفي لسد حاجة البلاد من الطحين حتى الموسم التسويقي القادم.

وقالت الوزارة إن “كمية الحنطة المسوقة لهذا العام بلغت وحسب اخر التقرير اكثر من مليون وسبعمائة الف طن، وهي كمية كافية لإنتاج اربعة حصص من مادة الطحين المخصص لأغراض البطاقة التموينية خلال الفترة القادمة”.

وأَضافت أنها تسعى “من خلال قانون الامن الغذائي الى استيراد (١.٥) مليون طن من الحنطة لتوفر خزين استراتيجي يكفي لإنتاج وتجهيز الطحين حتى الموسم التسويقي للعام القادم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: “الأمن الغذائي” سيوفر خزين حبوب يكفي لإنتاج الطحين حتى الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: “الأمن الغذائي” سيوفر خزين حبوب يكفي لإنتاج الطحين حتى الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).