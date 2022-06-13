النجف: مواقع الطمر الصحي تنذر بـ “كوارث” صحية.. ودعوات لإنقاذ الوضع

2022/06/13 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث مدير دائرة الصحة العامة في محافظة النجف يحيى الموسوي اليوم الاثنين، عن مخاطر مواقع الطمر الصحي غير المتطابقة مع المعايير الرسمية.وقال الموسوي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “مناطق الطمر الصحي والنفايات والمخلفات التي نشاهدها يوميا تنقل وتعزل وتوضع في اماكن غير مخصصة للطمر الصحي، من شأنها احداث تداعيات خطيرة، حيث […]

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