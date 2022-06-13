بالأسماء.. 24 لاعباً محروما من اللاعب في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز

2022/06/13 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.وستنطلق الجولة 36 ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.وسيغيب عن الجولة 24 لاعباً بسبب تراكم البطاقات الملونة كما موضح بالجدول التالي:

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24 لاعباً محروما من اللاعب في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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