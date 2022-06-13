بعد انسحاب الصدر.. اياد علاوي يدعو القادة السياسيين الى الجلوس لطاولة الحوار الوطني

2022/06/13 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

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دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ، القادة السياسيين الى الجلوس لطاولة الحوار الوطني البناء خوفا من تعميق الازمة وتدهور الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر :” اكدناها مرارا في السابق ، ان لاحل للازمة السياسية الا باعتماد مبدأ لاغالب ولا مغلوب “.

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