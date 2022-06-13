اعتقال مسلحين “ينتمون لجهات سياسية” حاولوا اقتحام وحرق مبنى وزارة الزراعة وسط بغداد

2022/06/13 | 13:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوات الامن العراقية، اليوم الاثنين، مجموعة مسلحين “ينتمون لجهات سياسية” حاولوا اقتحام وحرق مبنى وزارة الزارعة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “القوات الامنية اعتقلت 8 اشخاص بينهم 4 مسلحين حاولوا اقتحام مبنى وزارة الزراعة في بغداد، خلال التظاهرات التي اقيمت امام الوزارة من قبل منتجي الدواجن في العراق”.

ولفت الى أن “المسلحين ينتمون لجهات سياسية ومافيات ووجهوا تهديدا بحرق وزارة الزراعة حال عدم تنفيذ رغباتهم الشخصية”.

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