عضو سابق في مجلس نينوى: لا تنكروا تضحيات الحشد الشعبي

2022/06/13 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… دعا عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب، الاثنين، إلى احترام تضحيات الحشد الشعبي وعدم نكرانها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصعيب في حديث لوكالة /المعلومة/ إنه “تمر علينا الذكرى الثامنية لاحتلال مدينة الموصل والمدن الأخرى من قبل عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف أنه “في هذه الذكرى وما تلاها […]

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