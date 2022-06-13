2022/06/13 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، ضبط مواد مشتبه بها كآثار تضم مسكوكات فضية وتماثيل وأحجار كريمة أثناء دخولها إلى صالة المسافرين.

وقالت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أمن المطار ضبط مواد مشتبه بها كآثار تضم مسكوكات فضية وتماثيل وأحجار كريمة أثناء دخولها إلى صالة مسافرين بابل برفقة مسافر يحمل الجواز الأسترالي".

وأضاف البيان، أنه "تم تسليم تلك المواد أصوليًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن مطار بغداد الدولي يضبط مسكوكات وتماثيل وأحجار كريمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن مطار بغداد الدولي يضبط مسكوكات وتماثيل وأحجار كريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).