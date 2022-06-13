"قبلة مثلية" تمنع الإمارات من عرض فيلم "لايت يير"

2022/06/13 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الإمارات، الاثنين، عرض فيلم الرسوم المتحركة (لايت يير) من إنتاج شركة بيكسار في دور السينما، وسط تقارير تفيد بأن الفيلم يتضمن قبلة مثلية.

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