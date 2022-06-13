تتظاهر بالموت.. مصري يواجه أفعى كوبرا ويحذر من الاقتراب منها

2022/06/13 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مربي الثعابين المصري، زياد بيومي، أن يتعرف على أفعى الكوبرا المصرية في بيئتها الطبيعية.كيف تختلف تصرفات الكوبرا المصرية عن باقي أنواع الثعابين الأخرى؟

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