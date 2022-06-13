بعد وفاة والدته عند إنقاذه.. العثور على جثة صبي عمره 6 أعوام بنهر

2022/06/13 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد الشرطة أنه تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد ما يقرب من 72 ساعة من اختفائه في نهر ميريماك في أميسبري بماساتشوستس.

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