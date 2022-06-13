رغم سحب يده.. مدير عام تربية الرصافة يوجه بتشكيل لجنة للكشف عن المدارس الاهلية (وثيقة)

2022/06/13 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

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مدير عام تربية الرصافة يوجه بتشكيل لجنة للكشف عن المدارس الاهلية (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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