2022/06/13 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، لاعبه الجديد الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على “تويتر”، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه “مرحبا هالاند”.وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء جلوسه على أريكة بين وسادتين، […]

ظهرت المقالة رسميا..



هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).