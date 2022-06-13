خشان: الزاملي لا يعد مستقيلاً حالياً.. هذا السبب!

2022/06/13 | 14:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب المستقل باسم خشان، الاثنين، أن اشتراط توفر الأغلبية المطلقة للتصويت على الاستقالات النيابية يشمل رئيس البرلمان ونائبيه.

وقال خشان في بيان: “لم أكن أرغب في أن أدلي بدلوي بشأن استقالة زملائي النواب من الكتلة الصدرية، لكن آراء شتى برزت تخلفت عن قراءة فهم النص القانوني الواضح”.

وأضاف: “تنتهي العضوية باستقالة النائب، ولم يشترط لقبولها موافقة المجلس، ووفقا للفقرة (ثالثا) تسري الفقرة (أولا) من الأمر رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ على النائب المستقيل، إذا قدم النائب استقالته بعد استمرار عضويته لسنة كاملة، وتنظم الفقرة (أولا) أحكام صرف الرواتب التقاعدية للعضو المستقيل، وهذه الفقرة ملغاة الآن، واعتقد إن قانون التقاعد العام هو الذي الغاها”.

وتابع خشان: “أما بالنسبة لاشتراط الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فتشمل الرئيس ونائبيه، الذين يجوز لهم الاحتفاظ بعضويتهم في المجلس بعد قبول استقالاتهم بالأغلبية المطلقة”.

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