زيادة جرعة بعض الفيتامينات تشكل خطرا على الصحة

2022/06/13 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت الدكتورة سفيتلانا برونيكوفا، رئيسة البرامج العلاجية في مركز IntuEat للتغذية الحدسية والعلاج النفسي لاضطرابات الأكل، من خطر تناول جرعة زائدة من الفيتامينات الأحادية.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة “prime” الروسية للأنباء، إلى أن مشكلة وجود جرعات زائدة من الفيتامينات وخاصة في تغذية الأطفال تقلق الخبراء.والشيء الخطير في الوقت الحاضر هو تناول […]

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