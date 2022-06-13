الأحزاب أولا.. الشعب عاشرا

2022/06/13 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي … معلوم أن الإنسان قد جُبل فطريا على حب التعلم مما يحيطه في حياته اليومية، وكذلك من خيالاته وأفكاره، بل ومن أحلامه أيضا.فقد كان الوصول الى القمر والمريخ حلما وقبل ذلك كان مستحيلا، إلا أنه بعد ذلك صار متوقعا وممكنا، ثم بات بعد ذلك أمرا محققا، وحط الانسان قدمه على […]

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