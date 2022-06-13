إمكانية عدول الصدريين عن الإستقالة.. حراك سياسي للضغط على الصدر يلوح- عاجل

2022/06/13 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الإثنين، أن الكتل السياسية لا يمكنها المضي بتشكيل الحكومة دون مشاركة التيار الصدري.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري يعتبر قطب رئيسي في العملية السياسية لذلك فان الكتل لا يمكنها المضي بتشكيل الحكومة دون مشاركة التيار حيث ان استقالة نواب التيار زادت المشهد السياسي تعقيداً".

واضاف، أن "القوى السياسية ربما ستضغط وتناشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعدول عن قراره بشأن استقالة اعضاء التيار من مجلس النواب".

هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في وقت سابق الى تقديم استقالة نوابه لرئاسة البرلمان، فيما وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة المقدمة له.

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