2022/06/13 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الاثنين، على انه لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".

وقال في تغريدة له على (تويتر)، انه "أكدناها مراراً في السابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف، انه "بعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة الفوضى والتعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".

وازدادت الازمة السياسية تعقيدا بعد ان امر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب كتلته في البرلمان الى تقديم استقالتهم من مجلس النواب.

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