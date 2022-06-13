2022/06/13 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لسن بعض القوانين الجديدة، والتي من المفترض أن يتم إقرارها بشكل رسمي في مطلع شهر يوليو القادم.وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك مجموعة من التغييرات القادمة على لوائح كرة القدم، والتي تم دراستها في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدة أشهر.الفيفا يجري 4 تعديلات على […]

ظهرت المقالة ستؤثر سلباً على حراس المرمى..



الفيفا يسن قوانين جديدة أولاً على ايرث نيوز.

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