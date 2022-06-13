2022/06/13 | 14:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرب مرآب النهضة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٢٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1XxuMeO_KuE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرب مرآب النهضة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٢٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرب مرآب النهضة - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٢٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).