وزيرة إسبانية تتهم الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة لأنها

2022/06/13 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، الاثنين، أن قرار الجزائر تعليق معاهدة صداقة ثنائية مع بلادها الأسبوع الماضي لم يكن مفاجئا لأن "الجزائر تتقرب بشكل متزايد من روسيا".

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