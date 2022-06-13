2022/06/13 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة تضامنا مع نواب الكتلة الصدرية..



مسؤولون في تربية ديالى يقدمون استقالاتهم من مناصبهم (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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