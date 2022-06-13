بالوثيقة.. مدير عام تربية الرصافة الثانية يزاول عمله رغم قرار سحب اليد

2022/06/13 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ان مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، مازال يزاول عمله رغم سحب يده من قبل الكاظمي.

ووجه العكيلي بحسب الوثيقة، "بتشكيل لجنة للكشف عن المدارس الاهلية في تحدٍ واضح لقرار رئيس الوزراء وايصال رسالة إنه لايزال يزاول عمله".

وكان وزير التربية علي حميد مخلف، قد قرر سحب يد رئيس أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في المديرية العامة للتربية / الرصافة الثانية، على خلفية تسريب الأسئلة الامتحانية، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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