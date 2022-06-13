المرور تحدد مواقع تسجيل دراجات “التكتك”

2022/06/13 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير المرور العام لاصحاب التكتك —————-——————————— التقى السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي( طارق اسماعيل حسين) بعدد من سائقي دراجات التكتك في مقر مديرية المرور العامة، وقد استمع سيادته الى مشاكلهم واسئلتهم واستفساراتهم،وحثهم حول الاسراع بتسجيل دراجاتهم، والالتزام بالقوانين المرورية، وقد خصصت مديرية المرور العامة ثلاث مواقع لتسجيل الدراجات وهي (الحسينية، التاجيات،الرستمية) ومن جانبه رحب […]

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