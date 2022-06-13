"وباء الحرمان من النوم"..إليكم سبب معاناة المراهقين من ساعات النوم القليلة

2022/06/13 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المراهقين لا يحصلون على قسطٍ كافٍ من النوم هذه الأيام، والمؤلفة ليزا لويس تشرح الكثير من التفاصيل التي يحتاج الآباء ومقدمو الرعاية إلى معرفتها عن المراهقين والنوم.

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