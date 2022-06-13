في هذه المدينة.. تشجيع السكان على النظافة بـ

2022/06/13 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكرت بلدية مالمو السويدية طريقة غير مألوفة لحث السكان على إلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها بدلا من الشوارع

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