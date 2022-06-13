نساء ينتصرن على غوغل.. الحصيلة 118 مليون دولار

2022/06/13 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت شركة “غوغل” على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، على ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتولان الدفاع عن الشركة.وأوضح بيان مشترك لليف كابراسير هيمان وبرنشتاين وألتشولر بيرزون، أنّ التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل […]

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