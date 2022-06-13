لمصلحة مَن هذا الوضع غير المستقر؟!

2022/06/13 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة || كل المؤشرات على الأرض العراقية تدلل على عدم إستقرارها خلال المرحلة المقبلة، عدم الإستقرار الذي قد يكون هو الأعنف في مرحلة ما بعد العام (٢٠٠٣) ليس لأسباب متعلقة بالداخل العراقي فحسب بل بمجمل أوضاع المنطقة التي تشهد توتراً ساخناً للغاية.إستقالة الكتلة الصدرية البرلمانية لم تتضح بعد كما لم تتضح […]

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