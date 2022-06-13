2022/06/13 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ كركوك..
أكد السياسي التركماني عباس الأغا، الاثنين، أن الإطار التنسيقي يستطيع تشكيل حكومة قوية ووطنية.
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خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الأغا في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي أثبت خلال المفاوضات الحالية قوته وتماسكه وقدرته على تشكيل حكومة وطنية وقوية، قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة في البلاد”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: الإطار يستطيع تشكيل حكومة قوية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد السياسي التركماني عباس الأغا، الاثنين، أن الإطار التنسيقي يستطيع تشكيل حكومة قوية ووطنية.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الأغا في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي أثبت خلال المفاوضات الحالية قوته وتماسكه وقدرته على تشكيل حكومة وطنية وقوية، قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة في البلاد”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: الإطار يستطيع تشكيل حكومة قوية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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