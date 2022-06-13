سياسي: الإطار يستطيع تشكيل حكومة قوية

2022/06/13 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك..أكد السياسي التركماني عباس الأغا، الاثنين، أن الإطار التنسيقي يستطيع تشكيل حكومة قوية ووطنية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الأغا في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي أثبت خلال المفاوضات الحالية قوته وتماسكه وقدرته على تشكيل حكومة وطنية وقوية، قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة في البلاد”.[…]

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