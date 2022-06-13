“أوبك” ترفع إنتاج النفط العراقي.. ولجنة النفط والغاز النيابية تضيّف وزير النفط للتباحث معه بشأن القرار

2022/06/13 | 15:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاثنين، أنها ستضيّف وزير النفط إحسان عبد الجبار، للتباحث معه بشأن قرار منظمة “أوبك” برفع انتاج النفط العراقي إلى ثمانية ملايين برميل يومياً.

وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري، لوكالة خبر برس (واخ)، أن “عدداً من النواب جمعوا خلال الفترة الماضية تواقيع لاستجواب وزير النفط إحسان عبد الجبار، وفق ملفات تم اعدادها من قبلهم”.

واشار إلى أن “الإستجواب تأخر على اعتبار أن الحكومة لتصريف الأعمال اليومية، ولا يحق لمجلس النواب أن يمنح الثقة لوزير إذا قام بإقالة الوزير السابق”.

وأضاف أن “الأيام المقبلة ستشهد تضييف وزير النفط داخل اللجنة، وسيتم خلالها فتح الكثير من الملفات، أبرزها رفع الإنتاج بعد موافقة منظمة أوبك على رفع إنتاج النفط العراقي إلى ثمانية ملايين برميل يومياً، وكان يفترض من الوزارة وضع وإعداد خطة بذلك، وأن يكون إنتاجها بالوقت الحالي ستة ملايين برميل يوميا”.

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