2022/06/13 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرايا السلام تتبرأ من ’ابو هاشم’ لأفعاله ’الوقحة’

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