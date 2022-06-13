تضامنا مع الصدريين.. موظفون في تربية ديالى يطلبون إعفائهم من مناصبهم (وثيقتان)

2022/06/13 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

قدم موظفون في تربية ديالى، طلبات لإعفائهم من مناصبهم التي يشغلونها، في التربية.

واظهرت طلبات رسمية، للموظفين، تبين بان سبب طلباتهم جاءت تضامنا مع استقالات اعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب.

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