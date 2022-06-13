للحد من تهريبه.. النفط تعتمد البطاقة الوقودية في نينوى

2022/06/13 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لضمان الانسيابية والعدالة بالتوزيع وزارة النفط تعتمد البطاقة الوقودية في نينوى اعلنت وزارة النفط اعتماد نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى أسوة بمحافظة كركوك، لضمان تحقيق الانسيابية والعدالة في التوزيع وحصول اصحاب المركبات على حصصهم من الوقود ، ومنع بعض اصحاب النفوس الضعيفة من نقل الوقود الى المحافظات المجاورة .وقال مدير عام […]

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النفط تعتمد البطاقة الوقودية في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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