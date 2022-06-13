علاوي يثني على عمل هيئة الكمارك العامة

2022/06/13 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أثنى وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاثنين، على عمل هيئة الكمارك العامة، مشيداً بالخطوات المتسارعة التي قامت بها الهيئة نحو أتمتة العمل الكمركي والربط الالكترونية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن علاوي “زار اليوم الأثنين، مقر الهيئة العامة للكمارك، حيث كان في استقباله مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي”.

وأوضحت الهيئة، أن “المدير العام أطْلَع الوزير على أهم الإنجازات والنشاطات التي قامت بها الكمارك والخطوات المتسارعة نحو أتمتة العمل الكمركي والربط الألكترونية وتطوير البنى التحتية وبناء قدرات الموارد البشرية”.

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