2022/06/13 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي يجري زيارات تفقدية الى هيئتي الكمارك والمناطق الحرة زيارة تفقدية لوزير المالية الى الهيئة العامة للكمارك وهيئة المناطق الحرة ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها السيد وزير المالية الى دوائر وهيئات الوزارة أجرى وزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي ، اليوم الأثنين ، ١٣ حزيران ٢٠٢٢ ، زيارة تفقدية […]

ظهرت المقالة توجيهات جديدة من وزير المالية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات جديدة من وزير المالية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات جديدة من وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).