بشكل نهائي.. كرة القدم تعتمد تعديل

2022/06/13 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19.

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