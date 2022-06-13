حالة من البكاء رافقت مارسيلو خلال المؤتمر الوداعي للنادي الملكي

2022/06/13 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

دخل المدافع البرازيلي الشهير مارسيلو في حالة بكاء خلال المؤتمر الوداعي الذي نظمه ناديه ريال مدريد، اليوم الإثنين، بحضور زملائه والمدير الفني كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويرحل مارسيلو عن صفوف الملكي، بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التجديد له، بسبب عدم الحاجة إلى خدماته.

وقال فلورنتينو بيريز “اليوم سيكون مليئا بالعواطف لجميع مشجعي ريال مدريد، اليوم هو يوم خاص مليء بالذكريات التي لا تنسى، نريد أن نشيد بشغف لقائدنا الشاب الذي أصبح رجلا في سانتياغو برنابيو لواحد من أعظم أساطيرنا، نتحدث عن صاحب أكبر عدد من الألقاب في ريال مدريد، مارسيلو”.



فيما قال مارسيلو في كلمته “لقد كانت مغامرة رائعة، اليوم أترك النادي بصفتي اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تأريخ أفضل فريق في العالم”.

وأضاف “هذا ليس وداعا، لأنني لا أعتقد أنني سأرحل عن ريال مدريد”.

ويترك مارسيلو، البالغ 34 عاما، الفريق الملكي بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.

وخاض مارسيلو 545 مباراة مع الريال، ليكون ثامن أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي، بمعدل 43 ألفًا و229 دقيقة، وسجل 38 هدفًا وصنع 103 آخرين، وتلقى 86 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء.

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