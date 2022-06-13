مفوضية الانتخابات تفصل لـ(بغداد اليوم) آلية صعود المرشحين البدلاء لعضوية البرلمان

2022/06/13 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، آلية صعود المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب.

وقال عماد جليل عضو اعلام المفوضية لـ (بغداد اليوم) إن "المفوضية أرسلت في وقت سابق اسماء المرشحين وبدلائهم وهنا ينتهي دورها حاليا، لكنها على استعداد للرد على اي تسائل يطرح من رئاسة البرلمان وأمانة المجلس".

وأضاف أن "ضوابط البدلاء تنص على صعود أعلى المرشحين الخاسرين في الدائرة التي استقال فيها النائب، فإذا استقال نائبين اثنين من نفس الدائرة عندها سيكون الصعود لأعلى مرشحين خاسرين".

ولفت جليل ان "ضوابط القانون تنص على مراعاة صعود الكوتا اي النائبة المستقيلة في هذه الدائرة او تلك تكون بديلتها امرأة اي بمعنى ان الدائرة المعينة اذا كان فيها المستقيلة امرأة فصعود البديل عنها ليس أعلى المرشحين اذا كان رجب وإنما تكون البديلة امرأة".

وكان مصدر في المفوضية، قال في تصريح سابق لـ (بغداد اليوم) إن "عدد المقاعد البرلمانية التي سوف تحصل عليها الكتل السياسية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية سوف تكون لائتلاف دولة القانون 7 مقاعد ولتحالف الفتح 14 مقعد برلماني، مبيناً أن حركة حقوق سوف تحصل على 4 مقاعد برلمانية، كما سوف تحصل حركة عطاء بزعامة فالح الفياض سوف تحصل على 4 مقاعد برلمانية، كما سيحصل تحالف قوى الدولة على 9 مقاعد برلمانية وباقي المقاعد ستكون موزعة على المرشحين المستقلين وغيرها من القوى المستقلة الأخرى".

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