صورة ذاتية محيرة لفنان أمريكي آسيوي يجسد ملك الروك آند رول إلفيس بريسلي..ما قصتها؟

2022/06/13 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط الفنان الأمريكي الصيني تومي خا الفنانين الذين يتماهون مع ملك الروك آند رول إلفيس بريسلي من جميع الأعمار والخلفيات لسنوات قبل أن يتولى الفنان هذا الدور بنفسه.

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