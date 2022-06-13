المسحراتي(3) - أمان صقر

2022/06/13 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر من قصاصات أمان صقرمن تاني جيت لك..



يا قاهرةمن مدة فاتت..



بايتة فى جيبي التذكرةقاطعها عودة ..عربون مودةعمري اللي جي ..



وعمري اللى عدّىما يكفونيش ..



في حبك انتى يا سكرةوجنب منها ..جايب كمان المبخرةحارقيكي من عين الحسودومن الصهاينة ..



اليهود..



أو غير يهودومن ضلال العم سام..



ومن ضلامعشمُه في يوم يغتال ضياكي

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