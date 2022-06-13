مابين الدولة القديمة والثورة السودانية - عبدالحافظ سعد الطيب

2022/06/13 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحافظ_سعد_الطيب مابين الدولة القديمة والثورة السودانية ولعب تنظيم الحركة الاسلامية على حبال الموت نحن حتى الآن في بداية مسار ثوري،لن يتوقف قبل أن يفرض التغيير الجذري ماذا نقصد بذلك نقصد التغير الذي يخدم الطبقات الشعبية المفقرة وديل ال بيشكلوا الغالبية التي تنتج تنتج تنتج موش بتسمسر اوبتسرق في عرق الناس وديل مقصود بيهم موظفي الدولة ألفي الخدمة المدنية او موظفي الدولة السياسين ،نحن الآن في وض ......





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