الاسدي بذكرى تأسيس الحشد: لن نتخلى عن شريحة المفسوخة عقودهم

2022/06/13 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ▪️الشهيد القائد ابو مهدي المهندس يعد واحد من اهم مقومات تماسك الحشد الشعبي ▪️نثمن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية بعد احتلال اجزاء من العراق ▪️بعد الفتوى المباركة تمكن الحشد الشعبي من دحر الارهاب ومنعه من الوصول الى بغداد ▪️عشرات الالاف من ابناء العراق خرجوا للقتال استجابة لفتوى المرجعية الدينية ▪️ابناء العراق تسابقوا مع القوات لتحرير […]

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