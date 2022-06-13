2022/06/13 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V3Cyp7m6lBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطار الموصل .. آخر مستجدات اعادة الاعمار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطار الموصل .. آخر مستجدات اعادة الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).