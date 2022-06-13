وزير المالية يجري زيارة تفقدية لهيئتي الجمارك والمناطق الحرة ويصدر توجيهات عدة

2022/06/13 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاثنين، توجيهات عدة خلال زيارة تفقدية أجراها إلى هيئتي الجمارك والمناطق الحرة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إنه "ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها وزير المالية الى دوائر وهيئات الوزارة، أجرى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى الهيئة العامة للجمارك وهيئة المناطق الحرة العراقية، برفقة مدراء الهيئتين شاكر محمود الزبيدي ومنذر عبد الامير اسد وبحضور الكادر المتقدم في هيئة الجمارك".

وتضمنت الزيارة التي شملت أقسام وشعب الهيئة، بحسب البيان، "تدوين عدة توجيهات من شأنها تطوير وتعزيز المهام والقدرات، ومتابعة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن الاطلاع المباشر على سير الإجراءات الإدارية والفنية المعتمدة".

وأكد علاوي، أن "الزيارة جاءت بهدف الوقوف على العقبات وتشخيص مكامن الضعف في أداء المؤسسات، والعمل على تجاوزها بالسرعة الممكنة وتجاوز الإجراءات المعقدة وبذل الجهود وفق اقصى الإمكانات المتاحة خدمة للصالح العام"، مشدداً على أن "من اهم الأولويات رفع كفاءة الموظفين والمنتسبين لاداء عملهم بمهنية وحرص شديدين".

وأضاف، "ينبغي مضاعفة كافة الجهود بين مختلف المؤسسات العاملة بالمراكز الجمركية والمناطق الحرة والتنسيق المباشر بينها بهدف احداث طفرة نوعية بالقطاع الجمركي والمناطق الحرة العراقية والحد من حالات التلاعب والتهريب الممنهجة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية"، مشيراً إلى "أهمية العمل بروح الفريق الواحد في سبيل حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم جانب الإيرادات غير النفطية وإنعاش القطاعات المحلية".

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