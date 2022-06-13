مديرية الجوازات: إصدار من 400 إلى 500 معاملة جواز يومياً

2022/06/13 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، عن احصائية رسمية بشأن عدد الجوازات الصادرة يومياً في العراق، فيما اوضحت آلية الاجراءات القانونية المتبعة عند فقدان الجواز.

وقال مدير الجوازات العامة اللواء رياض جندي الكعبي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الجوازات ومنذ البداية خصوصاً الجواز الذي يحمل رقم A كان يعتمد على عدد كبير من المستمسكات، أما الآن أصبح الاعتماد على البطاقة الوطنية، لكونها وثيقة رسمية ويصعب تزويرها، إضافة إلى أن الجوازات من مناشئ عالمية يصعب تزويرها".

وأوضح "نحن نصدر من 400 إلى 500 معاملة جواز يومياً، ولدينا مكاتب في المحافظات وخارج العراق"، مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من الجوازات تم تصديرها هذا العام".

أما في حال فقدان الجواز، لفت إلى، أنه "بحسب القانون يحال فاقد الجواز إلى المحكمة، فيما لو كان الأمر الفقدان أو التلف أو الضياع، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية كمخالفة وليس جنحة أو جناية، وبعد أن يأتي القرار بالبريد يصدر الجواز باليوم نفسه".

وأكمل بالقول، إن "المواطن الذي يفقد جوازه مرة ثانية أيضاً، يحتاج إلى قرار من المحكمة، والذي يفقد جوازه مرتين له عقوبة تبعية بحرمانه من السفر لمدة 3 شهور".

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