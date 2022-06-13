2022/06/13 | 16:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J8T8f2NcOQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا دجلة في مسرح الجريمة.. تحرير 4 فتيات قاصرات من الاختطاف في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا دجلة في مسرح الجريمة.. تحرير 4 فتيات قاصرات من الاختطاف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).