"هذا تحذير لبشار الأسد".. حقيقة ضربة الجمعة "الاستثنائية" على مطار دمشق

2022/06/13 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن المطار شهد، خلال السنوات الماضية، سلسلة هجمات صاروخية وجوية "من الجانب الإسرائيلي"، إلا أن "ضربة يوم الجمعة" كانت مختلفة إلى حد بعيد عن سابقاتها.

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